Mozilla s'engage pour le climat à travers 4 objectifs

« En ces temps de crise, notre attention est souvent prise par les défis politiques immédiats qui se dressent devant nous. Faire face à la crise climatique et veiller à ce que nous ayons une planète habitable pour que nous et les générations futures puissions continuer à mener ces combats ne peut pas être repoussé au second plan. Moi-même et Mozilla nous engageons à protéger l'environnement » déclare Mitchell Baker, P.-D.G. de l'entreprise.

La fondation est consciente qu'elle contribue elle-même à l'émission de gaz à effet de serre. Elle promet de réduire ses émissions de « manière significative » et de limiter l'impact de « ce qui ne peut être évité ».