Clubic change de techno pour s'adapter aux nouveaux enjeux du Web

Si la mise en pages de votre site tech préféré ne change pas beaucoup, nous ne sommes pas à l'abri de rencontrer quelques ralentissements et bogues d'affichage ces prochaines heures. Nous vous remercions d'avance pour votre patience, et à ce propos, n'hésitez pas à nous signaler tout problème d'affichage rencontré dans les commentaires en bas de cet article. Cette migration technique est la consécration de deux années de travail de la part de notre équipe technique (Richard, Xavier, Nicolas, Ludovic et Joffrey). Certaines parties du site, dont la section téléchargement, avaient déjà été migrées depuis quelques mois sans que cela impacte votre usage du site.

Les fondations d'un nouveau Clubic

Créé en 2000, Clubic reste aujourd'hui l'un des rares sites Web d'information tech indépendants en France et, qui plus est, exploite sa propre technologie pour vous informer au quotidien, où que vous soyez et quand vous le souhaitez. Une fois ces nouvelles fondations posées, nous pourrons alors faire évoluer votre site Web avec de nouveaux écrans, panneaux et services. Mais nous aurons l'occasion de revenir là-dessus d'ici à la fin de l'année.