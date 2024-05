La bonne vieille recherche web reléguée au second plan chez Google

En creux, on devine donc que Google intégrera par défaut les résultats Gemini à sa page de recherche classique et que ces derniers ne pourront donc pas être désactivés. Pour celles et ceux qui recherchent une expérience moins augmentée (et moins encombrée ?), le filtre « web » servira de refuge. La mise à disposition de cette option ne devrait pas tarder à en croire les annonces faites par l’entreprise, mais sans doute que cette dernière mettra un peu de temps à arriver sur le vieux continent et sur les ordinateurs de tous les utilisateurs et utilisatrices.