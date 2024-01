Non ce n’est pas qu’une impression, la pertinence des résultats Google s’est bel et bien empirée ces derniers temps

Comme cette citation introductive le laisse penser, la réponse est environ « oui, sans aucun doute ». Mais ce n’est pas le cas que pour Google. Pour mener son étude, l’équipe a précisément analysé 7392 requêtes sur Google, Bing et DuckDuckGo avant d’affirmer que « les pages les mieux classées sont en moyenne mieux optimisées, plus monétisées grâce à l’affiliation, mais présentent du contenu de moindre qualité. » Les requêtes analysées ont majoritairement tourné autour des tests et des comparatifs produits, catégorie extrêmement populaire et compétitive sur Google.