Google et Microsoft accusés de spammer les moteurs de recherche concurrents

L'avantage d'indexer respectivement 600 milliards et 150 milliards de pages web (pour 90 % et 7 % de parts de marché) permet à Google et Microsoft de conclure des accords avec les moteurs de recherche alternatifs. DuckDuckGo utilise par exemple la plateforme Microsoft Advertising pour ses publicités. Et dès lors que vous quittez le site du moteur de recherche, vous vous soumettez aux politiques de Microsoft en matière de collecte de données.