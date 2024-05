Google I/O : la conférence sera entièrement dédiée à l'IA, à quoi doit-on s'attendre ? Voici comment suivre l'événement

Sundar Pichai, le grand patron de la maison-mère Alphabet, avait annoncé la couleur lors de la précédente édition : Google veut « rendre l'IA plus utile à tous ». Un an et la transformation de Bard en Gemini plus tard, la position de Google reste la même : l'intelligence artificielle est maîtresse. La grande conférence dédiée aux développeurs, baptisée « Google I/O », se tient ce mardi 14 mai 2024 à 19h, heure de Paris. Voici comment la suivre et ce que la firme de Mountain View pourrait nous réserver, comme une mise ne bouche.