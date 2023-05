Google I/O : pourquoi (et comment) regarder la grande conférence de Google

Côté hardware, Google devrait présenter le fameux Pixel Fold, son téléphone portable pliant très, très cher dont plusieurs informations ont pour l'instant soigneusement fuité. Même chose côté tablette avec la Pixel Tablet, dont on sait déjà tout (ou presque). Enfin, l'entreprise propulsera le Pixel 7a, le troisième smartphone de sa gamme 2022-2023, qui promet d'être plus compact et moins cher que les 7 et 7 Pro, tout en bénéficiant des dernières nouveautés software de la marque.