Google Pixel Tablet : on sait déjà tout avant l'annonce de demain

Comme l'ont partagé nos confrères de The Verge, la Pixel Tablet a déjà commencé à dévoiler ses secrets par l'intermédiaire d'une liste Amazon Japon publiée prématurément sur le célèbre site de vente de marchandises en ligne. Pour commencer, la tablette de Google devrait être équipée d'un écran LCD de 11 pouces avec une résolution de 2 500x1 600 et une luminosité de 500 nits. Elle serait alimentée par la puce Tensor G2 et disposerait de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Nous vous l'évoquions il y a environ un an, la Pixel Tablet embarquera donc bel et bien un stylet avec elle.