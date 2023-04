Les prix (mais pas que) des Google Pixel Tablet ont fuité

En attendant de vous délecter d'informations officielles, que diriez-vous de profiter d'une bonne dose de leaks ? Après tout, ça ne fait jamais de mal. D'après les informations du site 9to5Google, la Pixel Tablet disposera de 8 Go de RAM et sera proposée en deux versions de stockage : 128 et 256 Go. De plus, si nous avions déjà pu découvrir deux coloris (vert et beige/blanc), deux autres devraient être disponibles au lancement. La station d'accueil, qui permettra de diffuser de la musique et de charger la tablette à l'aide des broches pogo, devrait également faire partie du packaging. Notez enfin qu'un étui officiel sera proposé séparément par Google.