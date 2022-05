La tablette Pixel en passe de devenir le centre de contrôle de votre maison connectée ?

Une tablette tactile utilisée en temps qu'écran connecté n'est pas chose nouvelle, on a pu d'ailleurs en voir il y a quelques temps chez Lenovo avec sa Smart Tab M10, mais le nombre de modèles disponibles est très bas. Google pourrait, avec sa force de frappe et une belle intégration logicielle, populariser ce type de fonctionnement. On peut par exemple imaginer un mode Nest Hub adapté qui s'active automatiquement lorsque la Pixel Tablet est branchée sur son dock.