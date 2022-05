Pixel : l'écosystème de Google peut-il rivaliser avec celui d'Apple ?

La Pixel Watch avec Fitbit semble être un pas dans la bonne direction et pourrait éviter à la montre connectée d'être une simple smartwatch Wear OS de plus. On pourrait imaginer un vrai accompagnement fitness avec une offre de contenus sportifs réservée à ses seuls utilisateurs.

Enfin, Google doit apprendre à persévérer. L'entreprise a une fâcheuse tendance à très rapidement abandonner ses produits et services qui ne rencontrent pas leur public en cours de route. Google Stadia en est l'exemple le plus récent et l'un des plus parlants. Si la marque veut imposer son écosystème, elle devra essuyer les plâtres et des ventes potentiellement décevantes mais ne pas s'arrêter à la première génération. Le Pixel 6 semble être, selon les dires de la marque, un joli succès en magasins mais il aura fallu sept ans pour en arriver là.