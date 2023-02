Intelligence artificielle : Google va tenir une conférence à Paris la semaine prochaine, pour quelles annonces ?

« Nous réimaginons la façon dont les gens recherchent, explorent et interagissent avec l'information, en rendant plus naturel et plus intuitif que jamais le fait de trouver ce dont vous avez besoin. Rejoignez-nous pour découvrir comment nous améliorons l'accès à l'information pour tous, partout dans le monde, par le biais de Search, Maps et au-delà », écrit la firme de Mountain View dans la description de son événement. Selon The Verge, Google prévoit d’utiliser « le pouvoir de l’intelligence artificielle » pour démontrer ses nouvelles capacités.