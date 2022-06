Google licencie un ingénieur après sa discussion troublante avec une IA : elle avait peur d'être débranchée

« Notre équipe, composée d'éthiciens et de technologues, a examiné les préoccupations de Blake conformément à nos principes en matière d'intelligence artificielle et l'a informé que ses affirmations ne sont pas fondées. Certains membres de la communauté de l'intelligence artificielle envisagent la possibilité à long terme d'une intelligence artificielle sensible ou générale, mais cela n'a pas de sens de le faire en anthropomorphisant les modèles conversationnels actuels, qui ne sont pas sensibles », a déclaré Brian Gabriel, porte-parole de Google, dans un communiqué.