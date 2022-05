Découvrez comment Google Assistant a appris à prendre en compte le contexte de vos requêtes

L'astuce utilisée par les ingénieurs de la marque avec la fonctionnalité « Conversation continue » semble évidente, mais a demandé des années de travail pour y parvenir. Google Assistant va tout simplement s'employer à reformuler la deuxième question en prenant pour sujet celui de la première question. Si la phrase fonctionne, il peut y répondre. Sinon, il mettra un terme à la conversation.

Google donne pour exemple la requête principale « Qui est l'épouse de Superman? » (spoiler : c'est Lois Lane), puis une seconde question « Quand se sont-ils mariés ? ».

Pour reconnaître le sujet de cette phrase, Google Assistant va analyser la requête initiale et décomposer les différents termes. L'intelligence artificielle intervient également pour identifier les termes populaires, en fonction du nombre de recherches effectuées sur Google ou de la popularité des sujets et classer les requêtes secondaires en fonction de leur pertinence afin de supprimer les faux positifs et les erreurs.

De l'apprentissage machine, entraîné sur de très nombreuses phrases d'exemple va enfin générer des questions secondaires pertinentes afin de trouver la bonne reformulation et donner la bonne réponse. Dans notre exemple, Google Assistant comprendra la question « Quand se sont mariés Lois Lane et Superman ? ».

Si « Conversation continue » est déjà l'œuvre dans Google Assistant, ces systèmes ne cessent de s'améliorer au fur et à mesure que les utilisateurs s'en servent sur leur smartphone et le moteur de recherche compte bien arriver à terme à une conversation fluide entre l'homme et la machine.