Vous n'aurez plus besoins de dire "Ok Google" pour réveiller Google Assistant

La première fonctionnalité introduite est nommée "Look and Talk". Activée, elle permet de lancer une requête vocale à Google Assistant sans avoir à prononcer précédemment le fameux "Ok Google".

Dans un premier temps, seul un appareil sera compatible avec cette option : l'écran connecté Nest Hub Max. La caméra frontale dont il est équipé va détecter si vous vous tenez devant lui. Si c'est le cas, l'utilisateur n'aura pas besoin de dire les deux mots magiques. Seul l'anglais est supporté pour l'heure.

Les conditions pour en profiter sont donc assez limitantes, mais on imagine qu'il s'agit d'une base de travail pour Google, qui devrait améliorer cela au fil des années. A noter que les options Face Match et Voice Match doivent être actives pour que fonctionne "Look and Talk".