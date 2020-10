L'assistant Google pourrait bientôt s'activer automatiquement à l'approche des smart displays

Pour l’instant en dogfood (méthode de test des produits), la fonctionnalité Blue Steel utiliserait la détection par ultrasons ou la reconnaissance faciale pour s’activer lorsqu’on s’approche à une certaine distance de l’écran. Plus besoin de prononcer la formule magique « Hey Google » ? Pas si sûr : la fonctionnalité a été désactivée après la publication de la vidéo. Rien n’indique donc que Google veuille la déployer pour le grand public, pour le moment… D'autant plus qu'elle soulèverait des questions quant à la confidentialité et au respect de la vie privée des utilisateurs.