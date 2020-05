Google teste la validation des paiements à la voix via Google Assistant

Comme le rappelle 9to5Google, lors d'un achat via Google Assistant, Google a déjà accès à votre méthode de paiement préférée et à votre adresse de livraison. Pour plus de sécurité, il est possible de recourir à une option permettant de valider ledit achat après s'être identifié à l'aide de son smartphone. Cette fonction « Vérifier que c'est bien moi » implique donc de garder son mobile à portée de main lors de commandes passées depuis l'assistant de Google.

Une contrainte que Google souhaite régler avec l'identification par la voix, basée sur l'outil Voice Match. L'idée est notamment de fluidifier les achats réalisés depuis l'assistant personnel de Google. Pour activer ce nouveau moyen de validation, il faut en revanche activer la confirmation par Voice Match dans les paramètres de Google Assistant, depuis le menu relatif aux paiements.