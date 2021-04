Guacamole : Google introduirait plus de souplesse pour interagir avec son assistant vocal

Il est toujours nécessaire de passer par un appel à l'assistant même pour les tâches les moins complexes via un mot clé, comme « Alexa » pour Amazon, « Dis Siri » pour la technologie d'Apple ou encore « OK Google ».

Le moteur de recherche semble avoir conscience du caractère pénible de la chose et cherche à fluidifier l'expérience, tout du moins pour les actions les plus courantes et les plus simples.

C'est l'objectif de Guacamole, une nouvelle fonctionnalité en cours de test uniquement pour les employés de Google, qui permet à Google Assistant de répondre immédiatement à certaines demandes, sans avoir à en passer par la commande « OK Google » pour réveiller l'assistant de son enceinte connectée .