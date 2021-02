Remplacer Siri par Google Assistant, c'est possible (et pas si difficile)

Rendez-vous tout d'abord au sein de l'App Store d'Apple puis télécharger l'application de Google. Une fois celle-ci installée, vous serez en mesure de vous y connecter avec votre compte Google.

Ensuite, lancez l'application Raccourcis d'iOS, puis choisissez d'en créer un nouveau en sélectionnant l'icône « + », puis en appuyant sur « Ajouter une action ». Au sein du champ de recherche, tapez une requête sur le terme « Assistant ».

La liste des actions associées à cette application apparaît d'emblée. Ces dernières diffèrent selon le modèle de votre iPhone. Vous pouvez sélectionner soit « Hey Google », soit « Demander à Google ». Nommez ensuite ce raccourci comme bon vous semble, par exemple « Dis Google », en gardant à l'esprit que ce sera votre requête vocale.

Assurez-vous ensuite que l'assistant Siri est bien activé sur votre iPhone. Pour ce faire, rendez-vous dans Réglages > Siri et Recherche.

Sur les récents iPhone, il suffit de presser longuement le bouton d'allumage pour activer Siri et formuler la requête. Sur les modèles les plus anciens et sur l'iPhone SE 2020, il faut maintenir le doigt enfoncé sur le bouton « Accueil ».

Pour un accès en mains libres, notons qu'il est également possible d'activer l'assistant d'Apple via la requête vocale « Dis Siri » suivie de votre commande personnalisée « Dis Google ». Soulignons cependant que pour des raisons de sécurité, vous pouvez être amené à devoir déverrouiller votre iPhone ou votre iPad afin d'obtenir une réponse portant sur vos informations personnelles.