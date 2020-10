Google Assistant va mieux fonctionner avec vos applications sur Android

L'assistant de Google propose désormais d'effectuer une requête au sein d'un service tiers, tel que Pinterest. Toutefois Google ajoute qu'il est possible d'obtenir les dernières publications sur Twitter, de trouver une liste de lecture spécifique sur Spotify, de passer une commande sur Uber, d'envoyer un message et même de lacer automatiquement sa paire de Nike via Nike Adapt.

Notons que cette intégration requiert que l'application soit installée sur le smartphone Android. Ce sont en effet ces dernières qui disposent des interfaces de programmation de Google Assistant, et non l'inverse. S'il ne sera plus forcément nécessaire d'ouvrir Spotify pour écouter une liste de lecture, il faudra donc toutefois que l'application soit présente.