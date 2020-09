Apple continue d'optimiser Siri et explore d'autres manières d'activer l'assistant vocal

L'entreprise vient de déposer une nouvelle demande de brevet nommée « Attention Aware Virtual Assistant Dismissal », qui se concentre à la fois sur la manière dont Siri réagit à nos requêtes (ou non) et la manière dont l'assistant doit ensuite s'activer. L'objectif est, en deux mots, de mieux déterminer l'attention et l'intérêt portés par l'utilisateur à Siri.