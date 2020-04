Apple rachète Voysis et présage une amélioration de l'assistance vocale

Tendre vers le naturel

Rien n'est sûr pour Siri

Source : Bloomberg

En 2018, l'assistant Siri ne s'était pas montré à la hauteur , devant par conséquent cohabiter avec l'assistant de Google . Si Apple ne l'a pas exprimé, ce rachat présage pourtant une possible amélioration de son assistant.Le système développé par Voysis utilise Wavenets, un réseau neuronal déjà utilisé par Google Assistant . Il a d'ailleurs été mis au point initialement par la société DeepMind de Google en 2016, la volonté étant alors de créer des conversations qui soient plus proches du naturel. En se basant sur ce réseau, en 2018, le P.D.-G. de Voysis, Peter Cahill a déclaré que son entreprise était parvenue à mettre au point un logiciel extrêmement économe en mémoire. Selon lui, une fois que l'IA est prête, le logiciel n'utilise que 25 Mo de mémoire. «», précise Bloomberg.Aujourd'hui, la société Voysis, qui est basée à Dublin, se concentre sur l'amélioration des assistants vocaux dans les applications d'achat. Le logiciel serait ainsi en mesure d'affiner des résultats de recherche à partir d'ordres tels que «» ou «». La technologie pourrait ainsi être utilisée pour permettre à Siri de comprendre davantage d'éléments de langage utilisés dans la vie de tous les jours.Cela dit, il reste difficile de savoir quel rôle Voysis jouera dans le panorama des entreprises rachetées par Apple. Bloomberg rappelle que le géant américain a été, ces dernières années, le premier acheteur de start-ups centrées sur l'IA. Son portefeuille comprend déjà les entreprises Turi et Xnor.ai, rachetées pour 200 millions de dollars chacune.À propos de l'achat de Voysis, Apple a fait la même déclaration que lors du rachat de Xnor.ai : la société achète «».Voysis a été fondé en 2012. En 2017, elle a obtenu un financement de 8 millions de dollars auprès de Solaris Partners, et dispose désormais de bureaux à Édimbourg et à Boston. Cette acquisition est la deuxième qu'Apple ait effectuée récemment : il y a quelques jours, la firme de Cupertino a annoncé le rachat de Dark Sky, une application météo qu'elle a immédiatement fermée sur Android