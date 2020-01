Google Assistant : des options de confidentialité et bon nombre de nouvelles fonctionnalités

Vie privée et confidentialité

Lecture en 42 langues et programmation de tâches

Source : The Verge

Google Assistant continue de s'enrichir en fonctionnalités. Alors que l'auto-complétion textuelle est en test , la firme de Mountain View a communiqué au sujet de nombreux autres changements à venir pour son assistant personnel.De nouvelles interactions vont ainsi être ajoutées pour mieux maîtriser la collecte de ses données personnelles par Google Assistant. Il sera par exemple possible de lui demander s'il enregistre et stocke tout ce qu'on lui dit. Assistant pourra alors répondre en citant la politique de Google en la matière et envoyer un lien sur le smartphone, redirigeant vers les paramètres de confidentialité de l'utilisateur, pour que ce dernier puisse en savoir plus et/ou modifier des autorisations.Une autre fonctionnalité est sur le point d'arriver : une commande pour indiquer à Assistant que la dernière phrase prononcée ne lui était pas adressée. Le service supprimera en conséquence la dernière itération stockée dans son historique. Une manière pour Google de se racheter après la récente affaire des écoutes L'assistant intelligent sera aussi capable, sur mobile Android, de lire à « haute voix » le contenu texte d'une page. Un simple «» suffira à l'exécution de la commande. Le groupe américain promet avoir apporté des améliorations en termes d'élocution pour qu'Assistant lise d'une manière plus naturelle et sur un rythme plus proche du nôtre que de celui d'un robot. Cette option bénéficie aussi de la traduction automatique en 42 langues.Google Assistant s'apprête également à mieux gérer les programmations de commande, au-delà des alarmes et réveils. Plutôt que de devoir programmer une routine, l'utilisateur pourra demander au service, par la voix, d'exécuter une tâche à un moment précis dans le futur, par exemple «» ou «