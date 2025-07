yomiel

C’est l’occasion de faire table rase pour Windows Next.

il y a un paquet de PC qui ont migré d’un ancien Windows vers Windows 10 grâce à un programme généreux d’upgrade gratuit, et une part assez significative de PC qui ont ensuite migré vers 11 grâce au transfert de licence par le compte Microsoft sur leur nouveau PC. De fait, un Windows installé sans clé fonctionne quasi normalement au prix de plus de données collectées, un filigrane « Activate Windows » et une personnalisation limitée. Même les mises à jours fonctionnent car Microsoft ne peut pas se permettre d’avoir une partie du parc vulnérable.

Windows 12 devrait empêcher cela. Microsoft voudra probablement en faire un écosystème plus fermé/jardin clos centré autour de Copilot.