La relation établie entre les deux entreprises dure depuis six ans, et plusieurs milliards de dollars sont en jeu. Car actuellement, Microsoft est le seul distributeur des outils d’OpenAI via Azure, et son fournisseur exclusif d’infrastructure. Dans le même temps, le géant des logiciels exploite la technologie de la firme de Sam Altman pour alimenter ses outils d'intelligence artificielle (IA), à l'instar de Copilot.