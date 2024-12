Eh bien voilà, on y est. OpenAI vient de publier un article sur son blog dans lequel l'entreprise annonce qu'elle va changer de statut, et devenir une entreprise à but lucratif. Plus exactement, OpenAI sera ce que l'on appelle en droit américain une Public Benefit Corporation⁠, soit plus ou moins une « société d'utilité publique. »

Cette nouvelle société conservera en son sein une entité à but non lucratif, qui possédera une participation minoritaire dans OpenAI. Elle pourra de son côté « poursuivre des initiatives caritatives dans des secteurs tels que les soins de santé, l'éducation et la science. »