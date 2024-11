Cette décision n'a pas plu à tout le monde. Cofondateur de l'organisation, Elon Musk a intenté une action en justice contre OpenAI, qu'il accuse de trahir sa mission initiale. Sa plainte s'est même étendue à Microsoft, qui a massivement investi dans la société, et qui a été selon Elon Musk discrètement absorbée par le géant du numérique.

Rappelons également qu'en novembre 2023, Sam Altman était licencié de son poste de PDG d'Open AI pour ses visions sur l'avenir de l'IA et pour ses ambitions concernant l'entreprise, connue pour avoir démocratisé les modèles de langage génératifs avec son agent conversationnel ChatGPT. Il avait finalement été réintégré suite à la grogne des employés et à la crainte de le voir débauché, lui et ses équipes, par Microsoft.

Dans une interview pour la Harvard Business School, Sam Altman justifie le choix d'abandonner le statut de société à but non lucratif. « Le problème, c'est que nous avions simplement besoin de beaucoup plus de capital que ce que

nous pensions pouvoir attirer. Non, pas que nous pensions, mais que nous avons essayé, que ce que nous étions capables d'attirer en tant qu'association à but non lucratif », a-t-il déclaré.