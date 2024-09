De son côté, l'entité à but non lucratif se verra elle aussi allouée une participation minoritaire au sein du capital de la société OpenAI. « Nous restons concentrés sur la construction d'une IA qui profite à tous, et nous travaillons avec notre conseil d'administration pour nous assurer que nous sommes les mieux placés pour réussir dans notre mission. L'organisation à but non lucratif est au cœur de notre mission et continuera d'exister » a ainsi défendu un porte-parole d'OpenAI.

Enfin, et cette fois, c'est Bloomberg qui nous l'explique, Sam Altman devrait être le grand gagnant de ce changement. Le patron de la start-up devrait ainsi se mettre dans la poche tout simplement 7% des parts d'OpenAI. Une entreprise dont la dernière levée de fonds actuellement en préparation la valoriserait à 150 milliards de dollars.