Alors comme ça, OpenAI aurait des plans de robot humanoïde et on ne nous a pas prévenus ? En tous cas, pas le site The Information qui a dévoilé que le papa de ChatGPT envisagerait de construire ses propres robots capables d'interagir comme des humains, probablement pour intégrer ses modèles d'intelligence artificielle existants.

Cette information provient de deux sources anonymes proches du dossier. Si ce projet se concrétise, il marquerait un virage stratégique pour l'entreprise qui avait précédemment abandonné sa division robotique en 2021, comme l'indique TechCrunch, sous la direction de Wojciech Zaremba. À l'époque, le manque de données d'entraînement suffisantes avait été évoqué comme raison principale de cet arrêt. Difficile d'y voir clair dans les objectifs de Sam Altman !