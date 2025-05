Depuis plusieurs mois, l'éditeur de ChatGPT cherche à modifier sa structure organisationnelle pour devenir une société lucrative. Mais elle a soudainement fait volte-face et opère un remaniement différent : alors qu'une scission était envisagée, l'entité originelle à but non lucratif conservera la supervision et le contrôle de l'ensemble de l'entreprise.