Cette transition marque la fin de la structure complexe dite de « profit plafonné » mise en place en 2019. Elle permettra la mise en place d'une structure de capital plus classique, où employés, investisseurs et l'organisation à but non lucratif elle-même pourront détenir des parts dans la PBC. L'entité non lucrative détiendra une part significative de cette nouvelle PBC, dont la valeur sera déterminée par des conseillers financiers indépendants.

La mission fondamentale reste inchangée : « s'assurer que l'intelligence artificielle générale bénéficie à toute l'humanité ». Sam Altman justifie ce maintien du contrôle non lucratif par une volonté de démocratiser l'accès à l'IA, en mettant des outils puissants entre les mains de tous. Cependant, répondre à la demande mondiale exponentielle pour des outils comme ChatGPT et poursuivre le développement vers l'IAG nécessite des investissements colossaux, chiffrés en centaines de milliards, voire en milliers de milliards de dollars à terme. La structure PBC, tout en préservant la mission, est vue comme un moyen plus simple et efficace pour attirer ces capitaux indispensables.