À l'instar d'Elon Musk, ils considèrent que ce changement structurel « violerait fondamentalement » sa mission, expliquant que la structure à but non lucratif était cruciale pour la stratégie globale d'OpenAI, et qu'elle avait aidé à attirer des talents du secteur.

Sam Altman a plusieurs fois expliqué que le passage à l'entreprise à but lucratif était une nécessité absolue pour attirer des fonds qui n'auraient sinon jamais étaient accessibles. Il a d'ailleurs cherché à rassurer en indiquant que la structure à but non lucratif seraient toujours présente au sein de la « nouvelle » société OpenAI, et pourrait bénéficier des ressources récupérées pour mener à bien ses propres projets.