Au-delà du comportement du soutien de Donald Trump dans l'arène politique, OpenAI dément aussi ses allégations quant au fait que la start-up devienne une société commerciale. Pour rappel, Elon Musk estime que ce changement de statut est une trahison de la mission que s'était donnée OpenAI à ses débuts, à savoir apporter à l'humanité le bénéfice de la première intelligence artificielle générale de l'histoire.

« Ses propres paroles et actions parlent d'elles-mêmes : en 2017, Elon a non seulement voulu, mais aussi créé une société à but lucratif dans le cadre de la nouvelle structure proposée par OpenAI » expliquait l'entreprise dans un billet de blog publiée il y a un peu plus d'une semaine. Le problème, pour la firme californienne, tiendrait plutôt au fait que l'homme d'affaires n'aurait pas réussi à s'emparer d'OpenAI. « Lorsqu'il n'a pas obtenu la majorité des actions et le contrôle total, il s'est retiré [en 2018] et nous a dit que nous allions échouer » a-t-il dans cette idée été indiqué. Bref, une banale affaire de business pour OpenAI.