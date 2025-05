Y aura-t-il une fin à la guerre menée par Elon Musk à OpenAI ? On aurait pu croire en effet que le maintien du contrôle de l'ensemble des activités d'OpenAI par l'entité originelle à but non lucratif aurait calmé les ardeurs de l'homme le plus riche du monde.

Il n'en est pourtant rien, si l'on en croit son avocat dans ce dossier, Marc Toberoff. À peine quelques heures après la communication de ce revirement stratégique, ce dernier a annoncé qu'Elon Musk souhaitait poursuivre son action en justice.