En effet, le groupe de pirates avait multiplié les vols de clés API Microsoft. Il a ainsi pu ensuite transformer son intrusion en proposition de « hacking as a service », et offrir un accès à cette version de Dall-E sans filtrage à des acteurs malveillants, contre monnaie sonnante et trébuchante.

Dès que l'attaque a été détectée, Microsoft a révoqué les accès en cause et ajouté de nouvelles mesures de sécurité, pour éviter que l'opération ne puisse se reproduire à l'avenir. Reste maintenant à savoir à quel point ces mesures seront efficaces, alors que les pirates du monde entier ont trouvé dans les grands modèles de langage (LLM) un outil puissant pour améliorer la portée et l'efficacité de leurs attaques.