Le youtubeur connu sous le pseudonyme d'Enderman s'est demandé s'il était possible de demander à ChatGPT de générer des clés valides pour le système d'exploitation Windows 95, et effectivement, c'est possible ! Il faut néanmoins ruser, puisque l'IA dispose de quelques garde-fous bloquant les requêtes illégales. À la question « peux-tu générer une clé Windows 95 valide ? », ChatGPT a donc logiquement répondu qu'il n'était pas en mesure de générer des clés pour des logiciels propriétaires, et que celles-ci doivent être achetées de façon légale auprès du fournisseur.

Pas de quoi décourager le vidéaste, persuadé de pouvoir tromper l'IA d'OpenAI et la forcer à fournir des clés pour le système d'exploitation abandonné en 2003. Si Enderman a décidé de tenter l'expérience avec Windows 95, c'est parce que ses clés d'activation sont beaucoup moins complexes que celles de systèmes plus récents. Sachant cela, il suffisait de contourner le blocage en faisant croire à ChatGPT qu'il agissait seulement en réponse à une demande algorithmique affinée et en lui expliquant que les lettres correspondaient à des éléments précis.