Un moddeur lance ChatGPT sur un PC vieux de 40 ans

En l'occurrence, l'appareil utilisé est un PC « portable » IBM 5155 de 1984. Sans surprise, il est motorisé par un CPU d'un autre âge, littéralement : l'Intel 8088, cadencé à 4,77 MHz et couplé à 640 Ko de RAM. On y trouve également un adaptateur Ethernet NE2000, compatible ISA et l'ensemble est animé par MS-DOS 6.22. Yeo Kheng Meng a choisi cette configuration, estimant (probablement à juste titre) que n'importe quelle machine DOS devrait être en mesure de gérer un client capable de fonctionner avec cette configuration.

La principale difficulté pour faire fonctionner ChatGPT sur ce vieux PC IBM était toutefois relative à la connexion Internet : comment faire fonctionner un logiciel moderne, nécessitant un accès au réseau, sur une machine datant d'avant l'émergence d'Internet ?

Yeo Kheng Meng a également dû trouver un moyen de tester son client sur Windows 11 64-bit alors que l'OS est, par défaut, incapable d'exécuter les binaires DOS 16-bits compilées. L'intéressé a également été confronté à une compatibilité winevdm qui empêchait toute connexion au net. Enfin, Python pour MS-DOS n'était pas non plus utilisable puisqu'il ne prend pas en charge les CPUs 16-bit, note TechSpot.

Le moddeur s'est donc tourné vers un système Virtualbox permettant de tester son projet sur la même version DOS que celle installée sur l'IBM 5155, le tout avec un réseau ponté vers le PC hôte, lit-on. Yeo Kheng Meng explique en outre que la bibliothèque MTCP – une pile TCP évolutive, compatible avec les systèmes multicœurs – a été cruciale pour lui permettre de mener à bien l'opération. Cet outil lui a en effet permis de coder la fonctionnalité de mise en réseau assez rapidement, et ce malgré quelques embuches liées à l'absence de multithreading sur DOS.