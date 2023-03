Le visionnaire et co-fondateur d'Intel, Gordon Moore, est décédé. Que retenir de son parcours ?

Comme le rappelle Engadget, Gordon Moore avait fondé NM Electronics en 1968, qui deviendra Intel par la suite, en compagnie de Robert Noyce et d'Andy Grove, leur premier employé. Quelques années plus tôt, en 1965, Moore avait prophétisé avec grande lucidité la miniaturisation de l'informatique, estimant dans un premier temps que le nombre de transistors doublerait tous les ans pour aboutir à des puces à chaque fois plus petites et plus puissantes. Une prédiction qui s'est avérée juste au cours de la décennie suivante.

En 1975, l'intéressé prenait quand même soin de rectifier légèrement sa prédiction, évoquant cette fois un doublement du nombre de transistors tous les deux ans. Presque 50 ans plus tard, la célèbre Loi de Moore commence néanmoins à afficher ses limites. Plusieurs fabricants de puces assurent même qu'elle n'est dorénavant plus d'actualité.