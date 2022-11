C'est l'anniversaire du premier processeur commercial, l'Intel 4004 et ses 2 300 transistors

En 1971, l'Intel 4004 représentait déjà une avancée technologique majeure. De la taille d'un ongle, la puce était notamment capable de délivrer la même puissance de calcul que le premier ordinateur construit en 1946. Ce dernier remplissait 25 ans plus tôt une pièce tout entière, rappelle EDN.

L'Intel 4004 était par ailleurs le premier processeur programmable polyvalent du marché. Sa naissance est liée à une commande de Busicom (Nippon Calculating Machine Corporation, Ltd jusqu'en 1967). La société japonaise avait en effet demandé à Intel, en 1969, de développer 12 puces customs pour son nouveau calculateur Busicom 141-PF. Intel avait répondu en suggérant plutôt la création d'une famille de 4 puces seulement, incluant un processeur programmable capable d'être utilisé sur toute une variété de produits. Cette contreproposition, suivie d'une prouesse technique pour l'époque, donna naissance quelques années plus tard au 4004 et à ses successeurs.