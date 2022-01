Intel : une nouvelle conception pour descendre en dessous des 2 nm

Cela doit permettre de rapprocher sensiblement les transistors PMOS et NMOS sans que leur fonctionnement soit perturbé par cette proximité. La densité des circuits intégrés pourrait ainsi être augmentée, mais Intel se garde d'évoquer une amélioration côté PPA (Power-Performance-Area). Sans doute les travaux sont-ils encore trop peu avancés.

Comme l'explique Tom's Hardware, Intel n'est pas le premier à présenter des travaux en la matière et un groupe de recherche basé en Belgique a exploité un procédé similaire sur un nœud de gravure en 2 nm avec, à la clé, une amélioration de l'efficacité énergétique de l'ordre de 24 % par rapport aux conceptions traditionnelles. La surface employée était réduite de 20 % et la vitesse du circuit a pu être accrue de 10 %.

Rappelons que le dépôt d'un brevet est loin de toujours conduire à un réel produit. Il s'agit surtout de protéger des recherches sans promesses pour l'avenir. Puisque l'on parle d'avenir, TSMC non plus ne reste pas les bras croisés et son nœud 3 nm doit aboutir à 10-15 % de performances en plus par rapport au 5 nm avec une réduction de la consommation de 30 %.