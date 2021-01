Intel aurait trouvé un moyen de contourner l'un des gros défis de la loi de Moore

Énoncée pour la première fois en 1965 par Gordon Moore puis affinée en 1975, la loi de Moore dispose que le nombre de transistors présents dans un processeur double tous les deux ans. Jusqu’en 2001, la prédiction s’est effectivement vérifiée, notamment grâce à la diminution ininterrompue de la finesse de gravure. Seulement, la miniaturisation a ses limites : de plus en plus ardue, de plus en plus chère, elle finira tôt ou tard par se heurter aux lois de la physique.