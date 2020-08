AMD semble aussi travailler sur des processeurs hybrides similaires à l'architecture big.LITTLE

En octobre 2017, la firme de Lisa Su a en tout cas déposé un brevet portant sur un projet de processeur « hétérogène ». Comme le souligne Tom's Hardware, ce brevet décrit un système permettant à un sous-ensemble d'instructions de s'exécuter sur des cœurs pleine taille, optimisés pour des performances, mais aussi un second sous-ensemble d'instructions capable de s'exécuter sur des cœurs simplifiés, plus petits et conçus pour optimiser l'efficacité énergétique. Le principe n'a rien de novateur, mais il s'agirait d'une première pour AMD.

La firme décrit pour le reste de la mémoire partagée entre les cœurs 'big' et 'LITTLE' pour leur permettre d'effectuer des transferts plus rapides entre eux, malgré leurs différentes. On découvre enfin un système permettant de désactiver de manière dynamique les cœurs qui ne sont pas utilisés. L'idée ici est de réduire drastiquement la consommation d'énergie.