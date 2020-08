ASUS annonce pour septembre un nouveau Mini-PC sous SoC AMD Ryzen

Un lancement prévu le 7 septembre au Royaume-Uni

Les PN50 équipés de Ryzen 3 4300U et Ryzen 5 4500U arriveront chez nos voisins anglais le 7 septembre. Les variantes Ryzen 7 4700U et enfin Ryzen 7 4800U arriveront pour leur part outre-Manche le 21 septembre. Comptez entre 275 et 500 livres sterling, soit entre 300 et 550 euros environ, pour mettre la main sur l'appareil, en fonction des configurations.

Nous avons contacté ASUS France pour en savoir plus sur le lancement français de l'appareil et ses tarifs. Nous mettrons cet article à jour lorsque nous aurons eu un retour de la marque.