AMD lance deux nouveaux APUs de seulement 6W pour le secteur éducatif

De manière très concrète, Lenovo a d'ores et déjà annoncé deux appareils embarquant un AMD 3015e : les Lenovo 100e et 300e de seconde génération. Le premier est un laptop de de 11,6 pouces (avec écran de 250 nits) embarquant un modem Wi-Fi 6, 64 Go de stockage eMMC, 4 Go de DDR4 pour une autonomie estimée à 12 heures. Son design, basique, a néanmoins été pensé pour permettre au châssis de résister aux chutes et aux chocs.

Le 300e 2ème génération offre pour sa part une charnière orientable à 360 degrés, avec un SSD de 128 Go en option et une batterie capable, elle aussi, de tenir 12 heures. Le Lenovo 100e est attendu à 219 dollars, tandis que le 300e est annoncé à 299 dollars. Tous deux arriveront outre-Atlantique en septembre. Nous avons contacté Lenovo pour en savoir plus quant à une éventuelle commercialisation en France, et attendons sa réponse.