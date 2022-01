Intel insiste : n'overclockez pas les Alder Lake non-K, même si ça fonctionne

Et pourquoi un clavier devrait-il forcément se cantonner à suivre la norme ? Rares sont les périphériques dédiés à la bureautique à rompre clairement avec un design banal et commun ; c’est pourtant ce qu’a décidé Logitech avec sa gamme POP, constituée d’un clavier au look insolite et d’une souris déjà plus classique, mais « mignonne » et compacte.