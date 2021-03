Un Core i9-11900K d'Intel overclocké poussé au-delà de 7 GHz

Parallèlement, et comme le précise VideoCardz, un autre groupe d'overcklockers (à l'origine de PC Wale, une chaîne YouTube indienne) a pour sa part réussi à faire monter un Core i9-11900K à 6,5 GHz en utilisant là aussi une puce fournie par Intel et un refroidissement à l'azote liquide. Cette fréquence a en revanche été atteinte avec un voltage un peu plus faible, annoncé à 1,678 V, et sur une carte mère différente : l'ASUS ROG Maximus XIII Hero.

Notons que si aucune des deux équipes d'overclockers n'a fourni de benchmarks, ce n'est vraisemblablement que partie remise. Intel bloque pour l'instant ces derniers jusqu'au lancement du Core i9-11900K.