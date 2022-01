Un overclocker explique comment déverrouiller les processeurs non-K d'Intel

Depuis déjà quelques années, l'overclocking passe essentiellement par la modification du cœfficient multiplicateur du processeur, lequel est bloqué sur la majorité d'entre eux. De plus, et ce chez Intel comme chez AMD, un travail précis est réalisé afin de tirer le meilleur des puces dès la phase de production et l'overclocking est moins intéressant, plus complexe.