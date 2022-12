Intel promet un billion de transistors sur une puce à l'horizon 2030

Depuis déjà un certain temps, on ne parle plus vraiment dans l'industrie de suivre la loi de Moore. Baptisée en référence à Gordon Moore, elle date de 1965 et se réfère à la poursuite du doublement de la complexité des semi-conducteurs chaque année, à coût constant.

Dans le communiqué qu'elle publie ce jour, la société souligne toutefois « des avancées en matière de recherche qui alimentent son pipeline d'innovation pour maintenir la loi de Moore sur la voie d'un billion de transistors sur une solution dans la prochaine décennie ».

Les chercheurs d'Intel travaillent sur la technologie dite « de packaging 3D » permettant « une nouvelle amélioration de 10x de la densité ». Il est aussi question de recherches dans « de nouveaux matériaux pour la mise à l'échelle des transistors 2D au-delà du RibbonFET » et « de nouvelles possibilités en matière d'efficacité énergétique et de mémoire ».