IBM et Samsung ont conçu des transistors verticaux, pour des puces plus efficaces

Reste que l'Américain est très confiant et avance de multiples applications pour une technique qui permettra « aux batteries de téléphones portables de tenir plus d'une semaine sans être rechargées ». IBM évoque aussi les processus énergivores comme le crypto-minage ou le cryptage des données qui « pourraient nécessiter beaucoup moins d'énergie et avoir une empreinte carbone plus faible ».