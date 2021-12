Intel augmente la densité et les interconnexions grâce à l'empilement de ses transistors

Il s'agit de modifier la structure même du transistor afin que la fameuse grille autorise la mise en place de plusieurs canaux – de tous les côtés pour gate-all-around – et si Intel n'est pas forcément très précis à ce niveau-là, on parle par exemple de six canaux chez TSMC. L'objectif est la conception de transistors tout à la fois plus précis et plus stables, autorisant une gravure plus fine. Chez Intel, cela pourrait se matérialiser avec le procédé 20A, au mieux à partir de 2024.